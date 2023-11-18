Первая авиакомпания наняла на работу анти-вышибалу для туристов: в оригинальной рекламной кампании исландского перевозчика "Icelandair" привлечь внимание туристов решили необыкновенным методом. Ранее авиаперевозчик запустил предложение для пассажиров, совершающих трансатлантические рейсы "Остановка в Исландии". Любой его участник, который пересекает Атлантику рейсом компании , может добавить остановку в Исландии на срок от 1 до 7 дней без дополнительной оплаты, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

И вот, как заявляет исландская пресса, цитируя перевозчика, предложение оказалось настолько успешным, что оно создало проблему: туристы не хотят покидать Исландию, очарованные красотой страны. Именно для них компания "Icelandair" наняла "анти-вышибалу" Хуги, чья работа - выслеживать потерявшихся пассажиров с помощью его исландской овчарки Фрейи и доставлять их обратно в аэропорт.

Хуги был принят на работу в октябре, теперь он часто появляется в соцсетях компании, публикуя новости о своей работе и почему это так важно. "Кто-то должен помочь туристам с остановкой продолжить путь", - заявляет он. Задерживающиеся туристы также могут стать героями публикаций, "вышибала" рассказывает о некоторых из них - правда, без особых подробностях. Например, на фоне красивых фотографий он рассказывает о том, как нашел "еще одного туриста, который слишком долго восхищался водопадом".

Отметим, что программы "стоповера" от исландского перевозчика в том числе предлагают туристам несколько идей маршрутов с предложениями в зависимости от продолжительности пересадки. Например, при пребывании на одну ночь Хуги рекомендует осмотреть Рейкьявик, поесть местной еды и искупаться в лагуне. "Но самое главное, как бы трудно это ни было, вам нужно вернуться в аэропорт к рейсу, иначе Хуги и Фрейя вас выследят", - добавляет новый ведущий блога. Но судя по росту количества просмотров приключений нового сотрудника, его проще назвать "анти-вышибалой".