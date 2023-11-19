В какое время суток выгоднее бронировать авиабилеты?

Цены на авиабилеты чаще ниже во второй половине дня. Это время, когда путешественники уже провели большую часть бронирования своих рейсов. Об этом рассказал эксперт по путешествиям Коди Кэнди. Как отметило британское издание The Sun, ближе к вечеру и вечером цены на авиабилеты зачастую бывают дешевле, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

"Многим известно, что цены на авиабилеты могут меняться в течение недели, но немногие знают, что лучше всего бронировать их во второй половине дня. Цены могут снизиться вечером, после того как деловые путешественники забронировали большинство своих перелётов", - поделился он.

По его словам, чтобы убедиться, что турист видит самые низкие цены на авиабилеты, не следует ограничиваться мониторингом крупных сайтов. Более солидные скидки часто предлагают и менее популярные платформы. Чтобы не пропустить хороший вариант, стоит подписаться на уведомления, посоветовал специалист. "Это может показаться простым, но многие забывают об этом ключевом шаге для получения лучших предложений на авиабилеты", - добавил он. Кроме того, эксперт также рекомендовал настраивать уведомления о снижении цен для интересующих рейсов. Например, такая функция есть у Skyscanner и KAYAK.

Важно учитывать, что выбор гибкого плана поездки может сэкономить значительные суммы, заметил Кэнди и предложил для экономии отслеживать варианты с разными аэропортами вылета: "Если у вас есть конкретное место назначения, не стоит ограничиваться просмотром рейсов только до и из основных аэропортов. Учтите также стоимость перелёта в этот регион из ближайшего аэропорта".

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