Иракская авиакомпания начинает полеты в аэропорт Баку

Авиакомпания "Iraqi Airways" начинает регулярные рейсы в Международный Аэропорт Гейдар Алиев, передает Day.Az.

19 ноября 2023 года в 00:15 авиакомпания совершит первый рейс из Багдада в Бакинский аэропорт.

Авиакомпания "Iraqi Airways" планирует осуществлять рейсы из Багдада в Баку и обратно 5 раз в неделю.

Ознакомиться с точным расписанием можно на официальном сайте авиакомпании www.flyiraqiairways.com.

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