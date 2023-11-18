https://news.day.az/tourism/1615490.html Иракская авиакомпания начинает полеты в аэропорт Баку
Иракская авиакомпания начинает полеты в аэропорт Баку
Авиакомпания "Iraqi Airways" начинает регулярные рейсы в Международный Аэропорт Гейдар Алиев, передает Day.Az.
19 ноября 2023 года в 00:15 авиакомпания совершит первый рейс из Багдада в Бакинский аэропорт.
Авиакомпания "Iraqi Airways" планирует осуществлять рейсы из Багдада в Баку и обратно 5 раз в неделю.
Ознакомиться с точным расписанием можно на официальном сайте авиакомпании www.flyiraqiairways.com.
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