Туристов строго предупредили о "скрытых" угрозах на Бали

О "скрытых опасностях" на Бали предупредили туристов после крупного скандала из-за волны трагических смертей. В первую очередь, быть бдительными призывают тех туристов, которые предпочитают во время отпуска водить машину, а тем более мотоцикл. Дело в том, что на райском острове очень плохие дороги со специфическими опасностями, которые часто становятся причиной аварий и трагических случаев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, только в воскресенье список погибших пополнил 56-летний иностраннный турист - национальность индонезийская пресса не уточняет, который ехал на мотоцикле по северной стороне острова, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком. Мужчина был доставлен в больницу со "сломанными костями, разорванной левой ногой, травмами левой стороны головы и сломанной левой рукой" и позже скончался. Всего за неделю до него, также в результате аварии на мотоцикле в результате наезда погиб 24-летний турист. Ещё один турист оказался в больнице из-за аварии, причиной которого стала корова.

"Вы должны быть осторожны при вождении, потому что эта местность все еще сельская, а дорогие плохие", - обратился к туристам глава подрайона Южная Кута И Кетут Геде Арта.

Тем временем, туристы жалуются, что по местным дорогам опасно даже ходить пешком. "Мы не были готовы к тому, насколько опасными будут дороги. Большую часть времени вам приходится просто идти и надеяться на лучшее. Повсюду в дорожном полотне ОГРОМНЫЕ дыры, которые ничем не огорожены, и почти нет тротуаров", - цитирует издание одну туристку-блогера. В ее ролике можно увидеть толпы пешеходов, борющихся за место на дороге рядом с автомобилями и мотоциклами, а также огромную яму - вероятно, на месте ливневой канализации, куда, по словам туристки, она "чуть не упала ночью". "В конце концов мы воспользовались приложениями для такси Grab и Gojek, поскольку они дешевле и намного безопаснее, чем пешие прогулки (особенно ночью)", - посоветовала блогер.

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