Изменился порядок пользования VIP-залами аэропортов
Руководители и сотрудники представительств международных организаций, действующих в Азербайджанской Республике, будут пользоваться VIP-залами на основании уведомления министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, адресованного управляющему делами Президента Азербайджанской Республики, с указанием даты вылета и прилета и номера рейса.
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение принял Кабинет министров.
До сих пор руководители и сотрудники представительств международных организаций, действующих в Азербайджанской Республике, пользовались VIP-залами на основании уведомления Службы протокола Президента Азербайджанской Республики, адресованного управляющему делами Президента Азербайджанской Республики, с указанием даты вылета и прилета и номера рейса.
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