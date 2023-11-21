В WhatsApp начались аферы против туристов: новый способ обмана, который уже назвали "мошенничество с туристическими гидами", активно распространяется по сети. Пока основные его жертвы находятся в Латинской Америке, в частности - в Аргентине, но так как базой для мошенничества служат массовые рассылки, всему миру, включая российских туристов, советуют быть бдительными, чтобы не оказаться в ловушке киберпреступников, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как сообщает издание ticker, схема мошенничества такова. Сначала пользователь WhatsApp получает неожиданное сообщение с вопросом, не является ли он туристическим гидом - и не может ли порекомендовать места для посещения в стране, в данном случае - в Аргентине. При этом сообщение обычно пишется на английском языке и отправляется из-за границы, при этом недавние случаи поступали из Великобритании.

Как отмечает издание, сообщения рассылаются массово, в расчете на то, что хотя большая часть пользователей диалога не продолжит, кое-кто из особо доверчивых получивших, даже если он не является гидом, начнёт советовать туристу места для посещения в стране. "Посредством продолжающегося разговора мошенники стремятся завоевать доверие жертвы и в конечном итоге получить личную информацию, данные кредитной карты или даже убедить ее осуществить перевод криптовалюты или перейти на подозрительные веб-сайты, которые могут содержать вредоносное ПО", - далее поясняют эксперты.

При этом они отдельно подчёркивают, что хотя опытным интернет-пользователям обман может показаться очевидным, преступники рассылают тысячи автоматических сообщений WhatsApp в надежде заманить ничего не подозревающих жертв. "Самая распространенная и эффективная рекомендация - просто не отвечать на них. Игнорируя сообщения, вы можете свести к минимуму риск стать жертвой мошенников", - посоветовали они туристам.