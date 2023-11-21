Азербайджан – отличное направление для осенне-зимнего туризма

Вещающий из Дубая телеканал CNN Arabic рекомендует туристам из арабских стран посетить Азербайджан в осенне-зимний сезон.

Как сообщает Day.Az, в показанном в эфире телеканала видеорепортаже рассказывается о сирийцах Мохаммеде Ясине и Оле Аль-Гудмани, совершивших недельное путешествие в Азербайджан.

Ведущий телеканала рекомендует начать путешествие в нашу страну необходимо начать со столицы - Баку. Он отмечает, что здесь много туристических достопримечательностей, таких как Ичеришехер, Старая крепость в Баку и площадь Низами. Еще одно идеальное направление - Губинские горы, где туристам открываются потрясающие виды и отличные возможности для пеших прогулок и альпинизма. Затем вы можете посетить Габалу и Шамахы. Габала - важное историческое и культурное пространство, поскольку здесь находятся знаменитый стрелковый клуб и множество водопадов. Прежде чем приехать в Габалу, можно вкусно позавтракать в Шамахы.

В видеорепортаже также рекомендуется посетить знаменитые грязевые вулканы в Гобустане и город Шеки, изобилующий значимыми памятниками культуры и отличающийся живописной природой, традиционной архитектурой и древней историей.

"Мы выбрали это туристическое направление, учитывая культуру Азербайджана, его природную, городскую и историческую красоту, а также разнообразие традиционной кухни каждого региона", - сказал сирийский турист в интервью CNN Arabic.

Ведущий довел до внимания, что видео посмотрели более 150 тысяч подписчиков You-Tube канала CNN Arabic.

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