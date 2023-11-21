Повлияют ли новые налоговые льготы на снижение цен в отелях в Азербайджане?

Субъектам туризма (гостиницы, отели и санатории) будут предоставлены налоговые льготы в целях снижения их налоговых расходов и развития регионального туризма. Это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Согласно проекту, за исключением городов Баку, Сумгайыт, Хырдалан и Абшеронского района, в других городах и районах республики налог на недвижимое имущество, используемое в гостиничной (отельной) и санаторной деятельности (за исключением случаев временного прекращения предпринимательской деятельности в соответствии со статьей 16.3 Налогового кодекса), снижается на 75 процентов на трехлетний период с 1 января 2024 года.

Скажется ли это на ценах в отелях?

В связи с этим эксперт по туризму Рахман Гулиев сказал Trend, что цены в отелях или комплексах гостиничного типа в регионах особенно высоки в праздничные дни.

"Это также связано с большими расходами отелей. Льготы на налог на недвижимость для отелей приведут к снижению цен. Было бы лучше, если бы у новооткрывшихся отелей были и другие льготы. В отелях должна проводиться правильная ценовая политика. Мировая практика так же показывает, что льготы для отелей являются одним из факторов, непосредственно влияющих на цену. Это в конечном итоге даст большой поток туристов", - сказал он.

Эксперт-экономист Эйюб Керимли отметил, что это решение может привести к относительному снижению цен на отели в регионах.

"Порой случалось, что отели в регионах не справлялись со своей работой и имели низкие доходы. Поэтому они повышали цены, когда начинался туристический сезон. Принятое решение может оказать положительное влияние и обеспечить стабильность в этой сфере", - подчеркнул он.

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