Пассажир самолета пошутил о бомбе и сорвал вылет

Пассажир российского самолета, летевшего из Москвы в Санкт-Петербург, пошутил о бомбе и сорвал вылет рейса. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Внуково вечером 21 ноября. 189 пассажиров уже находились на борту и готовились к взлету, когда члены экипажа попросили их выйти. Людей отвезли обратно до терминала, они прошли повторную проверку безопасности.

Кто именно пошутил о бомбе, не сообщается.

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