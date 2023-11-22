https://news.day.az/tourism/1616389.html Пассажир самолета пошутил о бомбе и сорвал вылет - ВИДЕО
Пассажир самолета пошутил о бомбе и сорвал вылет - ВИДЕО
Пассажир российского самолета, летевшего из Москвы в Санкт-Петербург, пошутил о бомбе и сорвал вылет рейса. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Внуково вечером 21 ноября. 189 пассажиров уже находились на борту и готовились к взлету, когда члены экипажа попросили их выйти. Людей отвезли обратно до терминала, они прошли повторную проверку безопасности.
Кто именно пошутил о бомбе, не сообщается.
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