Турист был в ужасе, обнаружив скрытую камеру в арендованных апартаментах

Иностранный турист был потрясён, обнаружив скрытую камеру в апартаментах, арендованных через популярный сервис Airbnb. Он поделился своими переживаниями в социальных сетях, показав камеру, застрявшую между двумя подушками на диване в гостиной. Подробности сообщило издание Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"В моих апартаментах есть веб-камера, наблюдающая за всей гостиной. Я не прав, что отключил её? Мне кажется, это серьезное вторжение в частную жизнь!", - возмутился путешественник. Открытие вызвало всеобщее негодование и вопросы о приватности и правах пользователей при использовании подобных сервисов. Так, под его постом развернулось активное обсуждение, в котором туристы со всего мира оставляли свои комментарии". Они сказали вам, что она там была? Если нет, то это вторжение в частную жизнь, и вы должны сообщить о них в Airbnb и потребовать полного возмещения", - отметил один из них. Это мнение поддержали многие, считая важным поднимать вопросы о приватности при использовании сервисов подобного рода.

Именно в области частной жизни и безопасности своих клиентов и кроется спорные моменты в работе Airbnb. В правилах сервиса чётко указано, что камеры запрещены в определённых местах, таких как спальни и ванные комнаты, но их можно установить в общественных местах. Такой локацией руководство считает гостиные. Однако тут же добавляется еще одно важное уточнение: "Вы должны указать наличие всех камер наблюдения или других записывающих устройств в объявлении или вокруг него, даже если они не включены и не подключены".

Что касается ситуации с возмущённым туристом, представители Airbnb ответили, что информация о камере была в описании объявления. "Хотя гость не связывался с нами по этому поводу, мы обратились за поддержкой, и хозяин жилья полностью возместил ему потраченные деньги. Мы соблюдаем строгие правила в отношении записывающих устройств и принимаем меры по редким проблемам, доведенным до нашего сведения", - такой ответ администрации сервиса был опубликован под сообщением путешественника.