Медсестры в отпуске спасли жизнь туристу

Четыре жительницы США случайно спасли мужчину, у которого случился инфаркт во время экскурсии по пещере в Австрии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает Daily Mirror.

Медсестры из Канзас-Сити - Анжелика Шорт, Рэйчел Ауферт, Фэллон Ольф и Мег Грин - приехали в Европу в отпуск. Находясь в Австрии, они в составе тургруппы отправились осмотреть пещеру в Альпах.

Около входа в пещеру сидел мужчина, который, по словам американок, "выглядел больным". Сначала они подумали, что турист просто устал, однако вскоре он потерял сознание. Ольф тут же бросилась к мужчине, проверила пульс и поняла, что у него случился инфаркт.

Девушка тут позвала подруг, которые вызвали скорую и начали помогать ей реанимировать туриста. Американки делали ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до прибытия коллег. В итоге мужчине пришлось провести несколько операций на сердце, и сейчас он поправляется.

Более того, Мег Грин рассказала, что они с подругами не должны были ехать на ту экскурсию и оказались в нужное время в нужном месте совершенно случайно.

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