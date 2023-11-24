Для обеспечения доступности путешествий национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL начал продажу авиабилетов по сниженным ценам. Стоимость авиабилетов в зависимости от направления варьируется от 39 до 199 евро. В рамках кампании клиенты AZAL могут приобрести билеты по сниженным тарифам по более чем 35 направлениям.

Данное предложение AZAL действительно в пятницу, 24 ноября. Билеты со скидкой действительны на рейсы, которые будут выполняться в период с 15 января по 6 марта 2024 года (обе даты включительно). Билеты в рамках кампании можно приобрести исключительно через обновленное официальное мобильное приложение AZAL, которое можно скачать по ссылке: https://bit.ly/azal-app.

Кампания охватывает большинство международных рейсов авиакомпании. Обратите внимание, что количество билетов со скидкой ограничено.

Приятных полетов с AZAL и незабываемых впечатлений от путешествий!

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