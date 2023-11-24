https://news.day.az/tourism/1616915.html Непогода парализовала работу московских аэропортов
Непогода парализовала работу московских аэропортов
Около 50 рейсов отменены, и выполнены с задержками в аэропортах Москвы.
Как сообщает Day.Az, причиной стали неблагоприятные погодные условия и продолжающийся с 23 ноября снег.
Так, в аэропорту "Внуково" с опозданием выполнены 10 и перенесены 4 рейса, в "Домодедово" - 14 и 5 рейсов соответственно, в "Шереметьево" с опозданием вылетели 14 рейсов и перенесен 1 рейс.
Отметим, за минувшие сутки в Москве выпало 40 процентов месячной нормы осадков.
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