Самолет австралийской авиакомпании Bonza попал в сильную турбулентность во время полета из Рокгемптона в Саншайн-Кост, штат Квинсленд.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, пассажирка рейса рассказала каналу 7news, что из-за тряски люди бились головой о потолок.

По словам Лейлы Хатчинсон (Layla Hutchinson), сначала полет проходил спокойно, но потом самолет неожиданно начало трясти, а пассажиры услышали хлопок, началась паника. Девушка описала пережитое фразой "это было как в кино".

"У меня было такое ощущение, будто мы упали на 100 метров примерно за 10 секунд, - поделилась путешественница. - Мы все кричали, многие плакали. Люди ударялись головой об потолок. Многих подбрасывало очень высоко".

По данным источника, в результате турбулентности три члена экипажа попали в больницу. При этом, как заявили в Bonza, пассажиры не пострадали.

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