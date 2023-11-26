Проект Тайландского безвизового туризма провалился

С "долгосрочным" визовым режимом в Таиланде может произойти провал, уверили на страницах Pattaya Mail. Дело в том, что "дорогостоящие" туристы судя по всему не планируют оставаться в стране на 90 дней, которые позволяет виза. Вместо этого страну могут наводнить "нищеброды", в числе которых кроме китайских попрошаек и индийских нелегальных эмигрантов назвали и российских релокантов и зимовщиков, на которых также сыплются жалобы в связи с нелегальной работой и сдачей жилья, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

Напомним, в чем дело. Для граждан Китая, Индии, России, Тайваня и Казахстана были приостановлены визовые правила: туристам уже был разрешен въезд на 30 дней по прибытии, далее ввели правило 90 дней. Аналогично издание сообщает о том, что "полуобещано" такое же послабление до 90 дней безвизового режима. Всего около 60 стран потенциально могут получить выгоду, включая Великобританию, ЕС, США, Австралию и "традиционные источники туризма на Ближнем Востоке".

Однако тайская общественность сразу начала сомневаться - а это сработает в "плюс" для Таиланда. Издание уже привело статистику, что наиболее финансово обеспеченные туристы из Европы и России не стремятся "зависать" в Таиланде - в среднем, они остаются в стране в среднем на 18 дней, "у большинства из них, по-видимому, есть обязательства дома, которые исключают более длительный отпуск", добавляют эксперты. "Зимовщики" же также приспособились к режиму - причем не без наполнения карманов тайских чиновников. Долгосрочные туристы после первых 30 дней могут продлить срок пребывания еще на месяц в местной иммиграционной службе Таиланда при оплате 1900 бат (57 долларов США), далее совершить виза-ран с однодневным выездом в Камбоджу, и получить еще 60 дней.

Безвизовым режимом в 90 дней воспользуется совсем другая категория, уверяет тайская полиция. "Отмена туристических виз может привести к допуску менее желательных типов", - цитирует издание и заявляет, что полициейские "приводят необоснованные слухи" о китайских попрошайках на улицах тайских городов. Также они опасаются роста числа индийских якобы туристов, которые начнут нелегально работать в ресторанах. Еще один предмет для опасений - российские долгосрочные туристы и релоканты, жалобами на которых в некоторых популярных местах - таких как Пхукет - полиция тоже завалена. В основном россиян обвиняют в ведении нелегального бизнеса - в основном, со своими соотечественниками же, а также в нелегальной сдаче жилья.

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