Одна из наиболее посещаемых туристами европейских стран объявила "финансовую войну" популярной платформе по краткосрочной сдаче недвижимости туристам. Речь идёт об Италии, ггде начинаются первые конфискации у Airbnb. Как сообщает итальянская пресса, местные налоговые органы планируют конфисковать у Airbnb более 779 миллионов евро, утверждая, что платформа не выплатила налоги за хозяев недвижимости в период с 2017 по 2021 год. Эта сумма соответствует неуплаченным налогам с 7 миллиардов евро дохода от аренды, полученного европейским подразделением Airbnb в Италии, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как заявили местные налоговые службы, за счёт доходов от аренды в Италии европейское подразделение Airbnb, базирующееся в Ирландии, заработало около 3,7 миллиардов евро. Именно из этой суммы 21% был определен как сумма налоговой задолженности. Уточнений, угрожает ли это какими-то последствиями и штрафами частным лицам, сдающим жильё, не прозвучало.

Напомним, что так или иначе вынудить Airbnb "заплатить налоги" пытаются во многих странах. Италия, например, внедрила систему регистрации и лицензирования для арендодателей, занимающихся краткосрочной арендой, что также заставило Airbnb взимать фиксированный налог. Однако Airbnb активно сопротивлялся этому положению с момента его создания в 2017 году.