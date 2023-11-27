Турбулентность в самолете до ужаса напугала туристов

Пассажиры авиарейса из Камчатки в Москву пережили очень сложные моменты в полете.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, всему виной явилась турбулентность в которую попал самолет.

Судя по кадрам, он буквально подпрыгивал. Пассажиры уперлись руками в спинки передних кресел.

В это время бортпроводники кричали "Все на пол!". Вероятно, это нужно было сделать тем, кто в этот момент оказался не на своем месте, а стоял в проходе.

Самолет благополучно долетел до места назначения. Травму головы получила одна пассажирка. Как сообщили в пресс-службе минздрава Камчатского края, помощь женщине оказал лично глава министерства Александр Гашков. Еще у одной пассажирки началась паническая атака, ей также помог министр.

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