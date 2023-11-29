Туристы решили пошутить и устроили хаос в аэропорту

Два британских туриста устроили хаос в международном аэропорту Боготы в Колумбии, пошутив о бомбе в своём багаже. Их "пранк" стал причиной задержки в работе аэропорта и запрета въезда в страну шутникам на 10 лет. Как отметило издание Daily Mail со ссылкой на миграционную службу, из-за глупой шутки британцев сотни путешественников столкнулись тогда с проблемами и задержками в столичном пункте вылета, передает Day.Az.

"За то, что они поставили под угрозу эксплуатационную безопасность аэропорта Эльдорадо, вызвали задержки в воздушных перевозках и причинили вред сотням путешественников, миграционная служба Колумбии выдворила британских путешественников Мубина Абдула и Пателя Равина Джагдиша ночью 23 ноября" - говорилось в заявлении.

Инцидент произошёл, когда два туриста регистрировались на рейс авиакомпании Wingo. "На вопрос дежурного агента, везут ли они запрещённые предметы в своём зарегистрированном багаже, один из них ответил, что у него была бомба, и улыбнулся своему попутчику" - отмечалось в сообщении. Подобная шутка была воспринята как потенциальная угроза и вызвала блокировку терминала. На место оперативно выехали специалисты, обученные собаки-нюхачи и спецтехника. Это привело к существенным задержкам всех рейсов и создало проблемы для сотен путешественников. "Как только стало понятно, что угрозы нет, национальная полиция передала двух иностранцев в распоряжение Миграционной службы Колумбии, которая выдворила их, руководствуясь административным решением", - говорилось в заявлении.

Уточнялось, что депортация и запрет на въезд в Колумбию на 10 лет основываются на положениях статьи Декрета 1067 от 26 мая 2015 года. Она предусматривает такие меры, когда лицо "осуществляет деятельность, угрожающую национальной безопасности и общественному порядку... социальное спокойствие, общественная безопасность или когда есть разведывательная информация, указывающая на то, что они представляют угрозу национальной безопасности, общественному порядку, общественной безопасности или социальному спокойствию".