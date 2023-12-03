Турист прокатился на автобусе в Таиланде и лишился огромной суммы

Австралийский турист прокатился на автобусе в Таиланде и лишился кошелька и документов, пишет издание The Pattaya News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что 30-летний Дживарас Паласунорам (Jeevarass Palasunoram) ехал в туристическом автобусе из Бангкока в Паттайю в понедельник, 27 ноября. На время поездки он положил рюкзак на верхнюю полку над сидением.

По прибытии на тайский курорт австралиец обнаружил, что у него пропали документы и бумажник, в котором лежали 201,5 тысячи батов.

Добравшись до своего отеля, путешественник сразу обратился в полицию. Правоохранители осмотрели автобус, но улик не нашли. Более того, в салоне не оказалось камер наблюдения. Как пишет издание, пока расследование не принесло результатов.

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