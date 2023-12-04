Непогода нарушила работу воздушных гаваней Москвы

В московских аэропортах отменили или задержали более 70 рейсов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Расписания".

Так, во Внуково были задержаны 15 рейсов и еще четыре отменены, в Домодедово задержан 21 рейс и еще два отменили. В то же время в Шереметьево задержаны 32 рейса и один - отменен.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц различной специализированной техники привлечены для очистки Москвы от снега.

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