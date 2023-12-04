https://news.day.az/tourism/1619126.html Азербайджан примет участие на международной туристической выставке в Испании
Азербайджан примет участие на международной туристической выставке в Испании
Азербайджан будет представлен на международной туристической выставке FITUR 2024, которая состоится 24-28 января в Мадриде.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по туризму.
Агентство уже начало подготовку к участию в данном мероприятии.
Отметим, что FITUR 2024 считается одной из крупнейших ежегодных торговых ярмарок для туристического сектора. Ожидается, что выставку посетят свыше 136 тыс. гостей.
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