Азербайджан примет участие на международной туристической выставке в Испании

Азербайджан будет представлен на международной туристической выставке FITUR 2024, которая состоится 24-28 января в Мадриде.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Агентство уже начало подготовку к участию в данном мероприятии.

Отметим, что FITUR 2024 считается одной из крупнейших ежегодных торговых ярмарок для туристического сектора. Ожидается, что выставку посетят свыше 136 тыс. гостей.

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