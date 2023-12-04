Главная цель - превратить Азербайджан в одну из самых посещаемых туристами стран, добиться увеличения доли туризма в экономике.

Об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев во время выступления на первой встрече специализирующихся на туризме образовательных учреждений государств-членов Организации экономического сотрудничества, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что Азербайджан придает особое значение связям с Организацией экономического сотрудничества, между сторонами существуют успешные партнерские отношения, в том числе сотрудничество в области туризма, образования в этой сфере.

По словам Нагиева, сфера туризма в стране считается одной из приоритетных отраслей ненефтяной экономики.

Он добавил, что одним из важнейших факторов, влияющих на развитие туризма, является наличие качественного кадрового потенциала, в силу специфики отрасли фактор человеческих ресурсов играет здесь большую роль.

Нагиев отметил, что при Государственном агентстве по туризму функционируют три учебных заведения, готовящих специалистов в этой сфере.

"Это университет, колледж и профессионально-техническое училище. Всего в нашей стране обучение по специальности "туризм" ведется в 17 высших учебных заведениях. Вместе с тем хочу отметить, что недавно глава государства подписал распоряжение о создании Карабахского университета. В этом университете также будет вестись обучение по специальностям, связанным с туризмом. В настоящее время в сфере туризма в Азербайджане работают десятки тысяч человек. Однако, учитывая постоянное развитие отрасли, в туристическом секторе всегда есть потребность в высококвалифицированных кадрах", - сказал Нагиев.

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