Обнаруженный в Хургаде монстр оказался безобидным созданием

В водах египетской Хургады туристы-дайверы впервые обнаружили удивительное существо: гигантского морского окуня длиной более 1.5 м и весом около 150 кг. Туристы были в восторге и не упустили возможность поплавать рядом с рыбой-монстром, передает Day.Az ос ссылкой на Турпром.

На популярном курорте на берегу Красного моря любители подводного плавания стали свидетелями поразительного зрелища, которое не так часто можно увидеть в местных водах, сообщило египетское издание El Watan News в минувшую пятницу. Гигантский морской окунь, крупная рыба, чья длина превысила полтора метра, а вес составил 150 кг, впервые встретилась в этих водах дайверам.

Открытие было случайным - во время обычной морской прогулки, которая является популярным развлечением туристов в Хургаде, один из дайверов обнаружил этого внушительного обитателя морских глубин. Молодой человек рассказал, что очевидцы, как и он сам, были сильно удивлены встрече и наблюдали, как морской гигант не пытался уплыть после попыток прикоснуться к нему. За время контакта ныряльщики успели сделать серию удачных фотографий с огромной рыбой. Как отметил египетский эксперт по морским обитателям и основатель Ассоциации морских спасателей Хассан аль-Тайеб, этот вид морского окуня встретился в водах курорта впервые.

Справка: Морской окунь - вид рыбы, который особенно привлекателен для туристов и любителей морской живописи из-за своих размеров и долголетия. Удивительно, но эти рыбы могут жить более 30 лет. Они известны своей способностью есть много - ведь их желудок способен расширяться до таких размеров, что там может поместиться пища, равная половине объема самой рыбы. К тому же, этот вид способен переворачиваться на спину на поверхности воды, выживать без воды до полутора часов и, что удивительно, окуня можно поймать даже без сложных рыболовных инструментов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!