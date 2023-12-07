Бортпроводники рассказали о самом грязном месте в самолетах

Самые грязные места в самолете, которые почти никогда не моют в ходе уборки, и где можно подцепить болезнетворные микробы, назвали эксперты-бортпроводники.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, как оказалось, это вовсе не туалеты, как могло подумать большонство читателей. Принимать меры безопасности приходится в первую очередь для ознакомления с правилами безопасности на борту...

Как заявляют бортпроводники, именно лежащая в кармане кресла инструкция по технике безопасности - это тот предмет, от которого туристам следует держаться подальше. Эти карты чистят гораздо реже, чем другие части салона, что делает их рассадником микробов, пишет издание Sun.

Как заявила стюардесса-блогер Жозефина Ремо, инструкция по технике безопасности в кармане сиденья - самое грязное место в самолете. Столики протираются "хотя бы иногда", карточки с инструкциями - почти никогда. "Если вам необходимо прочитать инструкцию по безопасности, потом обязательно нанесите немного дезинфицирующего средства для рук - или, что еще лучше, протрите инструкцию влажной дезинфицирующей салфеткой, чтобы уберечь вас и будущих пассажиров от любых микробов". Другой её коллега также призвал туристов сделать вокруг своего кресла "небольшую уборку", а в частности - протереть антимикробным средством столик для подносов, так как команды по уборке "не всегда могут быть настолько тщательными, насколько нам бы хотелось".

Ещё один экстремально грязный предмет, соприкосновение с которым почти неизбежно, "грозит" туристам в аэропорту. И это подносы в зоне безопасности, куда укладывают обувь и личные вещи. Туристам также рекомендуют на всякий случай дезинфицировать руки после прохождения контроля и соприкосновения с этими корзинами.

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