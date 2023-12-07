Немцы перепугались: названа причина снижения продаж туров на эту зиму

Доходы от продаж туров в Германии наконец достигли "положительного баланса", впервые после пандемии. Однако результат самих продаж туров на эту зиму настораживает. Основная причина в том, что похоже немцы перепугались ситуации на Ближнем востоке, и хотя доход от зимних продаж растёт, общее количество броней снижается: никто не хочет рисковать, отдыхая во взрывоопасном регионе, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"В этот зимний период для агентств на туристическом рынке Германии дела обстоят не очень радужно. Продажи снизились по сравнению с предыдущим месяцем из-за снижения продаж в Египет из-за конфликта на Ближнем Востоке", - пишут в немецких СМИ. В цифрах за октябрь доля зимних продаж снизилась на 7%, до 43%.

Правда ситуация схожа с российской - хотя туров продаётся меньше, они продаются дороже. Доходы от зимних продаж выросли на 7% по сравнению с докоронавирусной ситуацией и на 46% по сравнению с прошлой зимой.

Также в СМИ сообщили отрадный тренд - на основе данных от местных турагентств и туроператоров, сезон 2023 года стал первым годом, в котором достигнут положительный баланс с начала пандемии. Тем не менее, число туристов в летний период все еще на 12,5% ниже периода пандемии. "Иными словами, рост доходов произошел за счет роста цен на путешествия", - отмечают в СМИ.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!