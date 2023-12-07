Двигатель загорелся при взлете у самолёта

Утром 7 декабря в аэропорту "Байкал" города Улан-Удэ при взлете самолета ТУ-204 авиакомпании "Авиастар" произошло возгорание левого двигателя. Воздушное судно выполняло грузовой грузовой рейс Улан-Удэ - Чжанчжоу.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Самолет благополучно приземлился в аэропорту Улан-Удэ. Пожар потушили, пострадавших нет. На борту находилось пять членов экипажа.

Причины инцидента устанавливаются. Бурятская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!