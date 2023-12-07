Турпоток в Азербайджан значительно вырос

В ноябре 2023 года Азербайджан посетили 169 461 иностранцев, что на 25 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года (135 370 человек).

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал директор департамента исследований и развития Азербайджанского бюро туризма Ниджат Аббаслы в ходе Азербайджанского туристического саммита.

"В январе-ноябре 2023 года Азербайджан посетили 1 893 679 туристов, в то время как в аналогичный период прошлого года - 1 458 786 туристов. Таким образом, рост составляет 30 процентов", - подчеркнул он.

Напомним, что в 2022 году Азербайджан посетили 1 602 600 иностранных граждан, что более чем в два раза превышает показатель 2021 года (790 062 человек).

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