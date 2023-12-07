Назван топ-5 направлений в Азербайджане по категориям туристов

В топ-5 регионов для туристов "любителей природы" входят Гёйгель, Губа, Лянкяран, Лерик и Гусар.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор департамента исследований и развития Азербайджанского бюро туризма Ниджат Аббаслы в ходе Азербайджанского туристического саммита.

"В пять направлений для туристов категории "Особый интерес" (приключения, городской опыт, развлечения), входят Гах, Исмайыллы, Лерик, Габалы и Гусар. В свою очередь, туристы, предпочитающие культурное наследие и историю, выбирают Шеки, Шамахы, Гах, Габалу и Исмайыллы", - отметил он.

Напомним, что в 2022 году Азербайджан посетили 1 602 600 иностранных граждан, что более чем в два раза превышает показатель 2021 года (790 062 человек).

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