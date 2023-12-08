Власти Пхукета сделали заявление о ночных развлечениях для туристов

Заявление о ночных развлечениях для туристов на острове Пхукет сделали местные власти. Они ответили на вопрос, когда и где именно возобновится ночная жизнь - то есть, часы работы своих пабов и баров будут продлены до 4 утра, а также какие меры безопасности будут при этом приняты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, по новым данным, которые сообщает издание Thaiger, ночная жизнь должна возобновиться с 15 декабря. Новые часы работы будут введены в шести зонах на Бангла-роуд в районе Патонг района Кату. Кроме того, продлят режим работы 106 из 229 развлекательных заведений, расположенных во внешних зонах.

"Прогнозируемый результат этого расширения включает увеличение доходов площадок на 30-50% и повышение уровня занятости на 20-30%", - отмечает издание. Но также оно добавляет, что в связи с продлением часов работы будут приняты шесть мер безопасности.

Первая предполагает установку камер видеонаблюдения в отведенных зонах, за которыми будет следить специальное административное подразделение.

Вторая может насторожить туристов после "ковидных" мер, объявлено, что неким медицинским организациям поручено заняться "созданием планов активных проверок здоровья в этих районах". "Это позволит людям получить рекомендации по вопросам здоровья и оценить санитарное состояние как помещений для персонала, так и развлекательных заведений", - уточняет издание.

Согласно третьей, на полицейских постах и возле ресторанов ThaiPan будут размещены мобильные подразделения экстренной помощи.

Четвёртая также касается мер безопасности - будут развернуты полицейские подразделения, помогающие управлять дорожным и тротуарным движением с 18:00 до 21:00, им также поручено осуществлять круглосуточное патрулирование. .

Пятая мера предполагает сбор мусора и отходов с 6:00 до 18:00.

В качестве шестой "для ликвидации последствий стихийных бедствий и обеспечения безопасности" в Муанг Патонге будут задействованы три муниципальных подразделения, две пожарные части и 36 спасателей, в том числе четверо, работающих в ночное время. Восемь спасателей-добровольцев также будут дежурить с 20:00 до 8:00.

"Некоторые зоны также будут отведены для курения каннабиса, чтобы не мешать другим. Кроме того, в целях повышения безопасности сотрудники полиции и администрации будут ужесточать меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и принимать правовые меры против правонарушителей", - также предупредили туристов. И не забыли напомнить, что распространение алкогольных напитков также будет под строгим контролем.

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