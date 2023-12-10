В Италии ещё одна башня после Пизанской наклонилась и готовится рухнуть

Ещё одна историческая башня в Италии наклонилась и готовится рухнуть, а чтобы этого избежать, потребуются ремонтные работы, стоимостью в несколько миллионов евро. Башня Гаризенда, расположенная в итальянском городе Болонья, конечно, не может похвастаться известностью среди туристов, схожей с Пизанской башней, однако также ежегодно привлекает большое количество иностранных туристов. И вот эта башня, выстроенная еще в 12 веке, вызвала опасения, что она может упасть, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

Как пишет итальянская пресса, одна из двух знаменитых башен Болоньи - это Гаризенда и башня Азинелли - закрыта для публики и окружена барьером толщиной 2,6 метра из-за опасений, что она может упасть. Башня Гаризенда, как и Пизанская, также на самом деле стоит под наклоном, но для туристов он не так очевиден - всего четыре градуса. Закрыли ее после того, как исследования выявили изменения в направлении наклона, а совет Болоньи назвал ситуацию крайне тревожной.

Башня, построенная между 1109 и 1119 годами, может обвалиться в любой момент. Хотя пока официально состояние здания не дошло до "красного" уровня тревоги, при котором "коллапс неизбежен", и пока официально находится только на "желтом", как рассказал представитель мэрии города, на башне установлено оборудование для мониторинга, которое выдает показания каждые 15 минут - с той целью, чтобы власти успели получить предупреждение о обрушении и эвакуировать прилегающую территорию. "Мы действуем так, как будто она вот-вот рухнет, однако никто не знает, когда это может произойти; это может быть три месяца, десять лет или даже 20 лет", - оценил представитель мэрии.

Он также рассказал, что башня, которую несколько раз упоминал в своей "Божественной комедии" Данте, точно также, как и Пизанская, скорее всего будет закрыта для посещения туристами на много лет, пока фундамент здания не будет укреплен. По заявлению мэра города, Маттео Лепоре, на работы по укреплению башни будут выделены в общей сложности на 4,3 миллиона евро.

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