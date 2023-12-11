Бакинский аэропорт продолжает расширять маршрутную сеть в Европу и страны СНГ

К концу года пассажиропоток Международного аэропорта Гейдар Алиев достигнет рекордного показателя - 5,7 миллиона человек.

Как передает Day.Az, о привлечении новых авиакомпаний, в частности лоукостеров, расширении деятельности региональных аэропортов, а также дальнейших перспективах стремительно развивающейся авиаотрасли Trend поговорил с директором Международного аэропорта Гейдар Алиев Теймуром Гасановым.

- Какова оценка работы Международного аэропорта Гейдар Алиев за этот год, учитывая рекорд по пассажиропотоку в 2019 году и влияние мировых событий? Смог аэропорт справиться с плотным графиком полетов в этом пиковом сезоне и установить новый рекорд?

До пандемии, в 2019 году, пассажиропоток аэропорта достиг рекордного уровня - 4,7 млн ​​человек. Однако если посмотреть на общий пассажирооборот Бакинского аэропорта за 11 месяцев 2023 года, то это число превысило 5,3 миллиона. Фактически, новые рекорды устанавливались каждый месяц 2023 года по сравнению с 2019 годом. За первые 11 месяцев общее количество пассажиров внутренних и международных рейсов на 21,2% превысило показатели аналогичного периода 2019 года.

Если рассматривать только международные рейсы, то наблюдается рост на 22,1%. За 11 месяцев 2023 года доля пассажиров международных рейсов составила 87,4%. Turkish Airlines, Anadolu Jet, Utair, Аэрофлот и Fly Dubai входят в число иностранных авиакомпаний, перевозящих наибольшее количество пассажиров. Этот показатель говорит о том, что Международный аэропорт Гейдар Алиев играет ведущую роль в международных рейсах.

С другой стороны, если рассматривать вопрос глобально, то в этом году Азербайджан был выбран официальным дестинационным партнером Всемирного совета путешествий и туризма, и по оценке экспертов этого совета, несмотря на макроэкономическую и геополитическую напряженность, мировой туристический сектор в этом году восстанавливается быстрее, чем ожидалось. В 2023 году общий объем туристических потоков по всему миру прогнозируется на 5% увеличится по сравнению с 2019 годом.

Касательно Международного аэропорта Гейдар Алиев ожидается, что к концу года число пассажиров увеличится на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года и превысит 5,7 миллиона человек. В целом бакинский аэропорт сегодня способен обслуживать 9 миллионов пассажиров. Могу с уверенностью сказать, что наш аэропорт успешно справляется с плотным графиком полетов и нацелен на новый рекорд.

- Повлияли ли последние события в геополитической обстановке, особенно на Южном Кавказе, на выполняемые в бакинском аэропорту рейсы и объемы пассажиропотока?

Учитывая нынешние геополитические условия, с уверенностью могу сказать, что за исключением осуществления рейсов в/из Украины, данная ситуация оказала минимальное влияние на деятельность Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Поток пассажиров продолжает увеличиваться, открываются Самарканд, Ургандж, Душанбе, Лахор, Исламабад, Кишинев, Багдад и другие новые направления, которых раньше не было. Кроме того, возобновлены полеты по европейским направлениям, включая Барселону, Париж, Женеву, Рим, Милан, Прагу, Ригу, Вену и другие крупные города.

- Сколько авиакомпаний сегодня летает в бакинский аэропорт и какие усилия предпринимаются для привлечения новых низкобюджетных авиакомпаний?

В настоящее время в осенне-зимний сезон полетов из Международного аэропорта Гейдар Алиев выполняют рейсы 36 авиакомпаний примерно в 70 городов. Мы активно привлекаем новых перевозчиков, особенно лоукостеров, и 17 из 36 наших существующих партнеров представляют этот сегмент.

Например, весной с нами возобновила сотрудничество авиакомпания China Southern (Урумчи-Баку-Урумчи). В мае мы начали сотрудничество с новым лоукостером "WizzAir Malta", авиакомпания выполняет рейсы из Рима в Баку и обратно три раза в неделю. "WizzAir" также увеличила количество рейсов между Баку и Будапештом, совершая 3 рейса в неделю, авиакомпания "Wizz Air Abu Dhabi" увеличила число рейсов по маршруту Баку-Абу-Даби до 14 раз в неделю, а "Qatar Airways" увеличила число рейсов до 11-и по маршруту Баку-Доха-Баку.

Кроме того, в сентябре список наших партнеров пополнился двумя новыми авиаперевозчиками. Грузинский лоукостер "Georgian Wings" начал полеты из Тбилиси в Баку и уже увеличил частоту рейсов до 5 раз в неделю. Также греческая авиакомпания "Aegean Airlines" выполняет рейсы по маршруту Баку-Афины-Баку два раза в неделю летом и один раз зимой. С ноября "Iraqi Airways" начала летать из Багдада в бакинский аэропорт один раз в неделю.

Затем увеличивается и число лоукостеров из Казахстана. Помимо национальной авиакомпании "Air Astana", выполняющей рейсы из Алматы, лоукостер "FlyArystan" осуществляет полеты из Астаны и Актау в Баку.

Особо хочу подчеркнуть, что по популярным направлениям из Баку больше не существует маршрута, обслуживаемого только одной авиакомпанией, и таким образом пассажирам предоставлено больше возможностей.

- Какие условия предлагаются крупным авиаперевозчикам и региональным аэропортам для сотрудничества? Существуют ли конкретные инициативы по привлечению новых иностранных авиакомпаний в региональные аэропорты Азербайджана?

- Наше сотрудничество строится на принципах партнерства и взаимовыгодных отношений. Мы уделяем особое внимание удовлетворению потребностей и ожиданий наших партнеров, предоставляя не только качественное наземное обслуживание и удобства, но также гибкость в вопросах сотрудничества.

Стремимся расширить маршрутную сеть в/из Азербайджана. Отмечу, что мы готовим привлекательные условия для региональных аэропортов и предлагаем выгодные предложения операторам. Кроме того, мы активно работаем над превращением наших региональных аэропортов в базовые аэропорты для иностранных авиакомпаний, для этого ведутся переговоры с такими авиакомпаниями, как "Wizz Air", "Pegasus" и "Flynas".

- Как объяснить высокие тарифы на обслуживание пассажиров и воздушных судов в Международном аэропорту Гейдар Алиев?

- Международный аэропорт Гейдар Алиев является крупным авиационным хабом, через который ежедневно проходит более 15 тысяч пассажиров. То есть это небольшой город, требующий постоянного обслуживания, соответствующего мировым стандартам. Цена наземного обслуживания в аэропортах определяется различными факторами, такими как размер аэропорта, состояние инфраструктуры, объем услуг и другие параметры. Все эти факторы учитываются для обеспечения качественного обслуживания при сотрудничестве с зарубежными авиаперевозчиками.

И когда говорят о "дороговизне" нашего аэропорта, важно учитывать масштабы и сравнивать его не только с региональными, но и с другими мировыми столичными аэропортами. Если рассматривать его с точки зрения высокого уровня обслуживания и сравнивать, к примеру, с аэропортами в Милане, Москве или другими, то ясно, что бакинский аэропорт предлагает конкурентоспособные тарифы.

- Почему иностранные авиакомпании должны выбирать бакинский аэропорт?

Для этого множество веских причин. Прежде всего, это выгодное географическое положение - бакинский аэропорт расположен на пересечении многих авиалиний и считается удобным хабом для рейсов между Европой, Ближним Востоком и Азией, что обеспечивает удобные и оперативные перевозки пассажиров.

Кроме того, Международный аэропорт Гейдар Алиев отвечает высоким стандартам безопасности. Для пассажиров на всех этапах путешествия действуют строгие меры безопасности. Отмечу, что бакинский аэропорт является одним из самых современных и технологичных аэропортов региона и отличается высоким уровнем обслуживания. Кстати, Международный аэропорт Гейдар Алиев входит в ряд ограниченного числа аэропортов мира, оборудованных взлетно-посадочной полосой, готовой принять самые большие типы самолетов.

Также государство постоянно инвестирует в развитие авиационной отрасли и модернизацию аэропортов. Это включает в себя расширение авиационных операций, терминалов, улучшение инфраструктуры, а также внедрение новых технологий, способствующих повышению качества обслуживания.

Одним словом, выбор Международного аэропорта Гейдар Алиев для иностранных авиакомпаний предпочтителен благодаря его географическому положению, современной инфраструктуре, качеству обслуживания, развитой полетной сети, безопасности, экономическому потенциалу и комфорту для пассажиров.

- Каков лимит на количество авиакомпаний, которые могут физически базироваться в бакинском аэропорту?

- Для лучшего понимания ситуации, давайте начнем с региональных аэропортов страны, где базирование иностранных авиакомпаний является реальной перспективой. В региональных аэропортах страны, как правило, авиакомпания может разместить, в среднем, 5 воздушных судов.

В случае бакинского аэропорта, возможности базирования новых авиакомпаний более сложны и зависят от множества факторов, таких как стратегические цели авиакомпаний и маршрутная политика. В теоретическом плане, базирование авиакомпании с флотом из 10 воздушных судов вполне возможно.

- Какие интересные и инновационные проекты в сфере инфраструктуры разрабатываются в аэропорту в ближайшее время?

Да, работа ведется не только над расписанием рейсов, но и в направлении обеспечения комфортного прохождения пассажиров в аэропорту и эффективного проведения времени. Бакинский аэропорт активно работает над реализацией и подготовкой ряда инфраструктурных проектов, часть из которых уже сдана в эксплуатацию.

Один из них связан с модернизацией программного обеспечения и технической поддержки услуг въезда-выезда и парковки. Теперь посетители могут оплатить парковку как наличными, так и безналично в платежных терминалах, а также онлайн. Это значительно повышает комфорт и эффективность. Также новая система, применяемая при въезде и выезде, основана на технологии автоматического распознавания государственных регистрационных номеров транспортных средств, что в свою очередь предотвращает потерю времени.

В частности, хотелось бы отметить, что сегодня общее число парковочных мест в аэропорту составляет 2 тысячи, а среднее количество въезжающих и выезжающих на территорию в течение суток транспортных средств - 14 тысяч. Большинство пользователей паркуют свои машины на короткое время - до 2 часов. Иногда парковка переполнена, и пользователям трудно найти место для парковки. Поэтому в настоящее время мы пытаемся обеспечить более эффективное использование зоны парковки для краткосрочных пользователей. Однако в будущем мы также запланировали расширить парковочную зону и построить дополнительные места для более эффективного использования территории.

Далее, уже в стадии реализации находится инновационный проект "e-Gate" - система автоматизации процесса предпосадочного досмотра. Уникальность системы в том, что пассажиры сами смогут пройти в зону предполетной регистрации, просто отсканировав свой посадочный талон. Благодаря этой системе указанная процедура будет ускорена, а контроль безопасности станет более эффективным.

В настоящее время в стадии исследования находится проект "Passenger Flow Management System" - система мониторинга и оптимизации пассажиропотоков в различных зонах аэропорта. Это современный подход, позволяющий оптимально распределять ресурсы и обеспечивать более высокое качество обслуживания.

Также в перспективе стоят такие цели, как обновление внутренней инфраструктуры Международного аэропорта Гейдар Алиев, модернизация залов ожидания, ресторанов и магазинов. Все эти меры направлены на то, чтобы пассажиры проводили время в Бакинском аэропорту более комфортно и эффективно.

- Расскажите также об условиях, созданных в аэропорту для социализации и адаптации людей с особенностями здоровья?

Конечно, инклюзивность и удовлетворение потребностей каждого пассажира - важная часть миссии Международного аэропорта Гейдар Алиев. Так, все его терминалы спроектированы с учетом доступности, а персонал обучен обеспечивать индивидуальное обслуживание для тех, кто нуждается в дополнительной поддержке.

Важно отметить, что наш аэропорт стал первым на постсоветском пространстве, который предоставляет специальную помощь пассажирам с "невидимой" инвалидностью. Главная цель этого проекта - сделать воздушные перелеты более комфортными и удобными для людей с особыми потребностями.

- В завершении, каковы стратегические цели и приоритеты Международного аэропорта Гейдар Алиев на ближайшие годы?

-В заключение хотел бы подчеркнуть, что основной стратегической целью Международного аэропорта Гейдар Алиев является обеспечение безопасности полетов и предоставление высококачественного обслуживания авиакомпаниям и пассажирам.

Предоставление услуг высокого уровня, расширение маршрутной сети и внедрение передовых технологий обещают сделать поездки из Международного аэропорта Гейдар Алиев в ближайшие годы более комфортными и приятными.

- Благодарим за внимание и ваше время!