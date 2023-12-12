Крошечную деревушку наводнили туристы, съев всю еду и выпив всю воду в округе

"Мировой разум" в лице Google Maps может преподносить туристам и жителям ничем не примечательных мест сюрпризы. Издание cellularnews рассказывает, как из-за ошибки Google Maps многочисленные туристы неожиданно наводнили крошечную деревушку в Норвегии. И хотя поначалу к такому ажиотажному спросу местные жители были совсем не готовы, ведь туристы съели всю еду и выпили всю воду в местных кафе, но всё же в итоге эта неожиданность обернулась выгодой для обеих сторон, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

"Пострадавшей" из-за этой ошибки оказалась небольшая деревушка Фоссморк, которая внезапно была наводнена растерянными туристами. Туристы-то стремились посетить всемирно известную пешеходную тропу Прекестулен ("Кафедра Проповедника" с ее известным камнем над пропастью), но Google Maps ввел их в заблуждение.

Фоссморк, население которого составляло всего 100 человек, был плохо подготовлен к внезапному наплыву посетителей. Узкие улочки были забиты арендованными автомобилями и туристическими автобусами. Местные предприятия, не привыкшие к такому всплеску пешеходного потока, были на пределе своих возможностей. В ресторанах закончилась еда, жилье было полностью забронировано, и даже запасы бутилированной воды в деревне быстро иссякли.

Впрочем, как заявляет издание, сообразив, что это надолго, жители деревни начали приспосабливаться к новой реальности. Некоторые предлагали растерявшимся туристам импровизированные экскурсии, а другие открыли палатки с товарами домашнего приготовления и сувенирами.

И это действительно оказалось надолго. Про "навигационную путаницу", приведшую туристов Фоссморк, стало широко известно. В итоге в деревню потянулись туристы, ищущие "более аутентичных впечатлений от путешествий". В итоге деревня инвестировала в туристическую инфраструктуру, улучшая дороги, жилые помещения и другие объекты.

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