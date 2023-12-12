Важная новость для отправляющихся в Москву

По меньшей мере 24 рейса задержаны и два отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" во вторник утром, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Сообщается, что во "Внуково" задержаны восемь рейсов и два отменены, в "Домодедово" задержаны 12 рейсов и еще три отменены. В "Шереметьево" задержаны четыре рейса.

Гидрометцентр сообщает, что в Москве во вторник ожидается снег, местами метель, гололедица и до 6 градусов мороза, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

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