Аэропортам США спрогнозировали исторический рекорд

Количество американцев, которые планируют совершить перелет в период зимних праздников, в этом году будет максимальным в истории и составит 7,51 млн человек, прогнозирует Американская автомобильная ассоциация (AAA), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Предыдущий рекорд для 10-дневного периода с 23 декабря по 1 января был зафиксирован в 2019 году, когда услугами авиакомпаний воспользовались 7,33 млн американцев.

В целом же поездки на любых видах транспорта на Рождество и Новый год планируют 115,2 млн жителей США. Это на 2,2% больше, чем годом ранее, и второй показатель в истории после 2019 года, когда поездки совершили 119 млн американцев, отмечают эксперты.

Этот прогноз включает 103,6 млн человек, которые воспользуются автомобилем для поездки не менее чем на 50 миль (чуть более 80 км). При этом аналитики отмечают, что цены на бензин продолжают снижаться с многолетних максимумов и могут опуститься ниже $3 за галлон в грядущие праздники.

Еще 4,05 млн человек воспользуются другими видами транспорта, включая автобусы и поезда, согласно прогнозам ассоциации.

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