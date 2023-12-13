Пассажиров аварийно приземлившегося самолета разместили в военных казармах
Пассажиров рейса американской авиакомпании Delta Air Lines из Амстердама в Детройт после аварийной посадки в Канаде разместили в военных казармах.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом пишет Fox 2 Detroit.
Отмечается, что самолету пришлось сменить курс и приземлиться в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор из-за механической неисправности на борту. По данным издания, путешественников поселили в необычные помещения.
Пассажиров рейса американской авиакомпании Delta Air Lines из Амстердама в Детройт после аварийной посадки в Канаде разместили в военных казармах. Об этом пишет Fox 2 Detroit.
Отмечается, что самолету пришлось сменить курс и приземлиться в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор из-за механической неисправности на борту. По данным издания, путешественников поселили в необычные помещения.
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