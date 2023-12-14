В Турции предложили частично пересмотреть формат «Все включено»

Президент Ассоциации туристических отельеров и операторов Средиземноморья (АКТОБ) Каан Кавалоглу предложил частично пересмотреть формат "Все включено".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом пишет газета Turizm Gazetesi.

Он предложил рассмотреть формат "Плати по мере использования". При такой системе турист сможет выбирать продукты и напитки, которые будет использовать.

Кавалоглу подчеркнул, что такая инициатива обусловлена ростом расходов в непростой экономической ситуации в Турции.

"Новая модель может создать ценовое преимущество. Модель "плати по мере использования" будет интегрирована в систему "все включено. Те, кто хочет использовать эту модель, меняют свои системы. В новую эпоху туристы смогут воспользоваться услугами "все включено" без алкоголя", - пояснил Кавалоглу.

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