AZAL начал сотрудничество с китайской авиакомпанией Hainan Airlines

В рамках коммерческого сотрудничества Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL заключил прорейтовое соглашение с китайской авиакомпанией Hainan Airlines. Это соглашение открывает возможность пассажирам обеих авиакомпаний приобретать единые билеты для путешествий через Баку и Пекин по новым направлениям и привлекательным тарифам.

Путешествуя с AZAL через Пекин, пассажиры получают доступ к 28 направлениям в Китае, которые обслуживает Hainan Airlines. Кроме того, Hainan Airlines предлагает пассажирам AZAL путешествовать по таким международным направлениям из Пекина, как Бангкок, Пхукет, Токио и Тайбэй.

Партнерство также позволяет пассажирам Hainan Airlines использовать глобальную маршрутную сеть AZAL через Баку, предлагая путешествия в разные города мира.

"Партнерство открывает новые возможности для пассажиров. Так, наши граждане могут путешествовать из Баку в города Китая и других стран, и в то же время путешественники из Китая могут отправиться через Баку в разные страны мира по единому билету и более доступным тарифам. В настоящее время ведется соответствующая работа по сотрудничеству с другими китайскими авиакомпаниями", - отметил первый заместитель исполнительного директора AZAL Назим Самедов.

Авиабилеты можно приобрести в официальных кассах и аккредитованных агентствах Azerbaijan Airlines.

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