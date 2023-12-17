Экс-стюардесса попросила пассажиров не фотографировать одно место в самолете

Бывшая стюардесса попросила авиапассажиров избегать одного места в самолете и не фотографировать его. Речь идет о двери, ведущей в кабину экипажа, сообщила она Business Insider (BI), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам экс-бортпроводницы и действующего пилота Карли Чамерлик, лучше вообще не подходить к этому месту в самолете. "Не слоняйтесь перед дверью кабины экипажа во время полета и не делайте ничего странного рядом с ней", - рекомендовала она.

Чамерлик объяснила, что фотографирование двери может быть воспринято как угроза безопасности воздушного судна.

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