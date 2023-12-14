Азербайджан стал одним из ТОП-направлений для туристов из России

Азербайджан входит в пятерку стран, наиболее посещаемых россиянами.

Как сообщает Day.Az, эксперты туристического сервиса Tutu.ru исследовали в какие города и страны россияне отправились в 2023 году.

По мнению экспертов, Азербайджан входит в число зарубежных стран, которые в этом году посетили россияне. Помимо Азербайджана, в список вошли Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан.

Что касается внутренних рейсов, то больше билетов было куплено в Москву, Сочи и Санкт-Петербург.

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