https://news.day.az/tourism/1622048.html Азербайджан стал одним из ТОП-направлений для туристов из России
Азербайджан стал одним из ТОП-направлений для туристов из России
Азербайджан входит в пятерку стран, наиболее посещаемых россиянами.
Как сообщает Day.Az, эксперты туристического сервиса Tutu.ru исследовали в какие города и страны россияне отправились в 2023 году.
По мнению экспертов, Азербайджан входит в число зарубежных стран, которые в этом году посетили россияне. Помимо Азербайджана, в список вошли Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан.
Что касается внутренних рейсов, то больше билетов было куплено в Москву, Сочи и Санкт-Петербург.
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