Турист пришел в ужас, открыв потайную дверь в шкафу гостиничного номера

Выгулять свою паранойю смогли туристы под постом в соцсетях одного туриста. Как сообщает Day.Az со ссылкой на издание Dailystar, турист обнаружил потайную дверь в шкафу гостиничного номера, "которая вела вовсе не в Нарнию", и пришёл в ужас, открыв эту дверь и обнаружив за ней тайную комнату. Напугать ему удалось многих.

Как рассказал блогер в соцсети, зайдя в свой номер и открыв шкаф он обнаружил что-то необычное. Помимо "обычных гостиничных вещей", а это были вешалки, гладильную доску и утюг, он внезапно обнаружил дверную ручку "секретной двери". После чего любопытный турист решил попробовать открыть эту дверь - и ему это удалось, когда он использовал ключ-карту отеля.

"Маршрут" он снял на видео - впрочем, в открывшейся за дверями крошечной комнате не было света, "что делало ее куда более жуткой", уверил блогер. В комментариях туристы массово выгуливали паранойю. "Я бы не смог там спать. Я бы постарался как можно скорее покинуть этот номер", - пишет один. Другой заявил, что даже не попытался бы открыть дверь: "Я немедленно бы позвонил в службу обслуживания отеля, чтобы мне поменяли номер", - пояснил он.

Много пользователей решило, что у "потайной комнаты" явно криминальный след. "В вас должен был включиться инстинкт самосохранения. В этом отеле определённо происходит что-то нехорошее", "Вот так вас и похищают и продают", - пугаются туристы.

Впрочем, нашлись и более здравые голоса. "Я работаю в сфере строительства - и как инженер по техобслуживанию, могу вас уверить, что в большинстве отелей таких потайных дверей, ведущих к техническим службам, невероятно много. Ваша таинственная дверь в гардеробе скорее всего обеспечивает быстрый доступ к насосу стояка, вентиляции или чему-нибудь подобному", - пояснил один из комментаторов.

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