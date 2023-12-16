Сэндвич и картошка фри спасли жизни туристам во время сафари с дикими животными

Голодный слон напал на австралийских туристов во время сафари на Шри-Ланке. Об этом пишет издание New Zealand Herald, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в понедельник, 11 декабря, в национальном парке Яла, где обитают цейлонские слоны, леопарды, индийские буйволы и другие дикие животные. Касун Баснаяке (Kasun Basnayake) из города Перт ехал со своей семьей на арендованном автомобиле по популярному туристическому маршруту, ведущему к храму Ситулпавва. Источник сообщает, что неожиданно на дорогу вышел слон, который разбил бивнем окно машины и засунул в салон хобот.

"Он начал обнюхивать наши ноги в поисках еды. Водитель сказал нам дать ему все, что у нас есть, поэтому я скормил ему остатки сэндвича и картошки фри моего сына, - рассказал Баснаяке журналистам. - Эти сэндвич и картошка фри, вероятно, спасли нам жизнь".

New Zealand Herald также уточняет, что никто из туристов при встрече со слоном не пострадал, повреждения получил лишь автомобиль.

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