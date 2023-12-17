Почему люди выстраиваются в очереди перед посадкой в самолет, когда ворота еще закрыты?

Перед посадкой на рейсы всё чаще формируются длинные очереди, состоящие из туристов, которые ждут своей очереди на посадку. Это явление раздражает как сотрудников аэропорта, так и пассажиров. Профессор психологии Стивен Райхер из Шотландии объяснил, зачем путешественники толпятся, если даже места зарезервированы за ними, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

Согласно изданию The Sun, эксперт обратил внимание на то, что поведение пассажиров, толпящихся перед посадкой на рейс, имеет смысл в контексте структурных проблем авиакомпаний. Он отметил, что в ситуации, когда отсутствует чёткая организация очереди, пассажиры могут опасаться опоздать на рейс. "В первом случае (отсутствие очереди) вы можете опоздать на рейс и не получить "соединение на другом конце провода", во втором случае (стояние в очереди) вы простояли несколько минут без уважительной причины", - поделился он.

Профессор подчеркнул, что проблемы с организацией посадки могут создавать неопределённость и даже конкуренцию среди туристов: "Следствием этих структурных проблем (авиакомпаний) является то, что они создают неопределенность (на любом рейсе у меня могут возникнуть проблемы) и конкуренцию (борьбу за пространство в салоне)".

Сегодня путешественникам приходится бороться за место для своей ручной клади не только в салоне, но и в плане бронирования билетов. Многие авиакомпании взимают плату за регистрацию багажа, и это приводит к тому, что всё больше людей предпочитают путешествовать только с ручной кладью. В связи с резким увеличением числа мест на борту, некоторым пассажирам, которые садятся последними, приходится сдавать свои вещи в багаж, так как все места заняты. Эта ситуация становится поводом для раздражения многих пассажиров, которые не понимают, почему кто-то решает встать в очередь раньше времени.

Профессор указывает, что в таких условиях образуются нефункциональные очереди, но с точки зрения пассажиров это является рациональным поведением, учитывая неопределенность и конкуренцию, созданные структурными проблемами авиакомпаний: "Очереди могут быть нефункциональными, но они не иррациональны. То, что делают люди, имеет смысл, учитывая контекст, в котором они находятся".

Издание привело несколько цитат путешественников, которые обсуждали эту проблему в соцсетях. "Зачем люди это делают? Я всегда летаю экономклассом и просто сижу и жду, пока подойдёт моя очередь садиться. Также раздражает необходимость протискиваться сквозь людей, когда твоя очередь подниматься на борт. Для меня это просто не имеет смысла", - отметил один. Однако другие пассажиры тоже, как и профессор, считают, что очереди и борьба за пространство становятся все более распространенной практикой из-за того, что рейсы часто бывают заполнены, и туристам приходится бороться за доступное место для своей клади.

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