Нидерланды сняли возражения по вступлению Болгарии в Шенгенскую зону

Нидерланды отозвали свои возражения, касающиеся вступления Болгарии в Шенгенскую зону. Об этом сообщил в пояснительной записке парламенту и.о. статс-секретаря министерства юстиции и безопасности Эрик ван дер Бург, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее Нидерланды на протяжении достаточно длительного времени блокировали принятие Болгарии в Шенген, ссылаясь на то, что страна не соответствует установленным критериям. Речь, в частности, шла о надлежащем пограничном контроле, борьбе с коррупцией и соответствии конституционных норм демократическим принципам.

Недавний доклад Еврокомиссии свидетельствует об отсутствии препятствий для вступления Болгарии в Шенгенскую зону.

"Мы установили, что Болгария провела все необходимые конституционные реформы, и на основе этого можем сделать вывод, что Болгария удовлетворяет всем требованиям для присоединения к Шенгену", - подчеркнул ван дер Бург. "При этом остается крайне важным, чтобы Болгария продолжала работу по укреплению внешних границ", - добавил он.

Со своей стороны, и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте на полях саммита ЕС в Брюсселе отметил, что Болгария добилась такого прогресса, что препятствовать ее вступлению "было бы просто неразумно".

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