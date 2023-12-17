Авиарейсы по маршруту Баку-Нахчыван задерживаются

Рейсы "Азербайджанских Авиалиний" J2-251 и J2-253 по маршруту Баку-Нахчыван задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий (сильный туман) в пункте назначения.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Вылет указанных рейсов будет осуществлен сразу после улучшения погодных условий в аэропорту Нахчывана.

По правилам авиакомпании, при необходимости пассажиры задержанных рейсов, ожидающие свой рейс в аэропорту, будут обеспечены едой и напитками.

При возникновении дополнительных вопросов пассажиры могут обратиться в колл-центр по адресу электронной почты [email protected] или номеру WhatsApp +994(55) 204 65 54.

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