Туристы соврали о похищении в попытке выманить у родителей деньги на отпуск

Финские туристы выдумали историю о похищении в Таиланде, чтобы выманить у родителей деньги. Подробностями делится The Phuket Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что 27-летний Аки-Перрери Кристиан (Aki-Perreri Kristian) и 34-летний Сиикалума Йоонасс Паттери (Siikalouma Joonass Patteri) вместе отдыхали на Пхукете, но задержались на курорте и просрочили визы на 141 день.

В попытке продлить отпуск они соврали о собственном похищении: позвонили родителям, представились местным полицейским и потребовали заплатить выкуп в размере 7 тысяч евро. Те не поверили анонимному звонку и сами связались с полицией Таиланда.

Правоохранители провели расследование и выяснили, что на самом деле мужчин никто не похищал, в итоге нарушителей задержали. Пока им предъявлены обвинения только в превышении срока пребывания в стране, также двух финнов могут признать виновными в вымогательстве. Им грозит депортация и занесение в черный список Таиланда.

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