В США собрались изменить систему выдачи виз

В Соединенных Штатах вслед за Европейским союзом (ЕС) собрались изменить систему выдачи виз. Об этом пишет Business Standart, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бюро по консульским вопросам Госдепартамента решило отказаться от выдачи бумажных виз, вклеиваемых в паспорта путешественников, и анонсировало запуск системы выдачи цифрового разрешения на визу (DVA).

К такому решению США сподвигли результаты эксперимента в американском посольстве в Дублине. "В конечном итоге потребуется приложение или что-то, что позволит людям показывать статус своей визы без физического документа в паспорте", - рассказала журналистам заместитель помощника госсекретаря по визовым службам Джули Стаффт.

Уточняется, что процедура получения разрешения на въезд будет прежней. Специалисты пояснили, что она не отменяет процедуру собеседований в диппредставительствах.

При этом американские власти рассчитывают, что подобная инициатива должна упростить процесс продления визы, так как у туристов отпадет необходимость отправлять документы по почте в посольства США для проверки.

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