Названа страна, куда число туристов рухнуло за месяц на 90%

Названа популярная "зимняя" страна, куда число туристов рухнуло за месяц на 90% и продолжает падать. И это, ожидаемо, оказался Израиль. Как сообщает издание Travel&Tour, туристы с октября предпочитают "держаться подальше" от направления по понятным причинам, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

В итоге с октября на направлении зафиксирован резкий спад. Как отмечают эксперты, с первых дней конфликта возникли проблемы с рейсами в Израиль и из Израиля, только с 7 по 19 октября было отменено более 40% рейсов. В итоге в октябре туристическая активность в стране снизилась на 76% по сравнению с прошлым годом. И то, падение до 90% получилось лишь из-за первой недели октября - последней мирной недели.

Так, согласно ежемесячному отчету Израильского бюро статистики, в октябре Израиль посетили около 89 700 туристов. В прошлом году в этом же месяце страну посетили 370 тыс. туристов.

В ноябре цифра стала еще ниже. Если в 2022 году в Израиль приехали 370 тыс. туристов, то в этом году в этом месяце - всего 38 тыс. При этом впереди высокий рождественский сезон, но похоже на него Израиль также может не рассчитывать.

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