https://news.day.az/tourism/1650066.html Турция возобновила визовый режим для граждан этой страны
Турция возобновила визовый режим для граждан этой страны
Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана, обладающих обычными заграничными паспортами. Об этом говорится в указе президента Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованном в официальном правительственном вестнике Resmi gazete, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Принято решение отменить безвизовый режим при поездках в Турцию граждан Таджикистана, обладающих обычными заграничными паспортами", - говорится в документе.
Мера принята на основании закона об иностранцах и международной защите. Решение вступает в силу с момента публикации в вестнике.
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