Турция возобновила визовый режим для граждан этой страны

Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана, обладающих обычными заграничными паспортами. Об этом говорится в указе президента Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованном в официальном правительственном вестнике Resmi gazete, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Принято решение отменить безвизовый режим при поездках в Турцию граждан Таджикистана, обладающих обычными заграничными паспортами", - говорится в документе.

Мера принята на основании закона об иностранцах и международной защите. Решение вступает в силу с момента публикации в вестнике.