Десятки авиарейсов отменили в аэропортах Великобритании

Десятки рейсов отменили из-за шторма "Кэтлин" в аэропортах Великобритании. Об этом передает Day.Az со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что сильный ветер скоростью до 31 метра в секунду обрушился на западную часть государства, на фоне чего был объявлен "желтый" уровень погодной опасности. При этом без электричества остались примерно 34 тысячи жителей. Кроме того, из-за сложившихся условий не было совершено около 70 запланированных авиаперелетов.

В свою очередь, метеоролог Элли Глейзер указала, что шторм также станет причиной повышения температуры в Соединенном Королевстве, которая окажется выше средней.

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