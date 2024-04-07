Накалившаяся "антитуристическая" обстановка порождает не только акции протеста, но и панику, напуганные туристы звонят в отели, чтобы спросить, будут ли они в безопасности. Как сообщает испанская пресса, потенциальные туристы - в первую очередь, британцы, обрывают телефоны в отелях Тенерифе на фоне тревожных антитуристических волнений, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как прокомментировал Хорхе Маричал, руководитель сети отелей на острове: "Это стало одной из проблем, с которыми я сталкиваюсь. Клиенты начинают звонить и спрашивать, что здесь происходит и безопасно ли это". Он также заявил, что "ему больно, что люди не соображают, чего хотят добиться". По его словам, антитуризм островам не выгоден - необходимо "требовать инфраструктуры, соответствующей туристической модели".

При этом на 20 апреля на острове запланированы массовые демонстрации протеста. Они организованы в знак протеста против массового туризма и защиты природных пространств, а также в целях введения эконалога, туристического моратория и регулирования покупки недвижимости нерезидентами.

Как заявила ATAN, группа городского развития на Гран-Канарии, несмотря на рекордный рост числа туристов, бедность продолжает расти. "Биоразнообразие и природные пространства островов страдают беспрецедентным ухудшением, а поиск жилья становится все более сложной задачей", - добавили в нем. В итоге туристические кварталы расписали граффити с лозунгами: "Убирайтесь домой!"

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